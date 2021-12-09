سورية تشارك في اجتماع مجلس وزراء أوابك

دمشق-سانا

بمشاركة سورية بدأ اليوم الاجتماع الـ 107 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويناقش المشاركون في الاجتماع وهم وزراء الطاقة والبترول في الدول الأعضاء بالمنظمة ومن بينهم وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة ممثلاً عن سورية مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2022 ونشاطات الأمانة العامة لتفعيل وتطوير نشاط أوابك وتطورات التعاون بين الشركات العربية المنبثقة عنها.

كما يبحث الاجتماع الدراسات الفنية والاقتصادية المنفذة والمتخصصة بصناعة النفط والغاز والطاقة ومتابعة شؤون البيئة والمفاوضات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إضافة إلى موضوع مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر.

وسيجري الإعلان عن البحوث الفائزة بجائزة أوابك للبحث العلمي لعام 2020 حسب ما نشرته المنظمة على موقعها.

وتأسست أوابك عام 1968 بموجب اتفاقية وقعت في بيروت بين 3 دول على أن تكون دولة الكويت مقراً لها مع بروز الصناعة البترولية كعامل اقتصادي رئيسي مشترك بين معظم الدول العربية وتوسعت لتضم في عضويتها الدول التي يكون البترول مصدراً مهماً لدخلها القومي حيث انضمت سورية عام 1973 ليصبح عدد أعضائها 11 دولة.

محمد كركوش

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