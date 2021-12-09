سورية وكوبا تؤكدان ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما

هافانا-سانا

بحث وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في كوبا رودريغو مالميركا مع سفير سورية لدى هافانا الدكتور إدريس ميا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والفرص المتاحة لتطويرها وخاصة في مجال التبادل التجاري.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في العاصمة هافانا أمس استعراض العلاقات الثنائية والتأكيد على ضرورة النهوض بمستوى علاقات البلدين الاقتصادية والارتقاء بها لمستوى العلاقات السياسية المميزة.

حضر اللقاء من الجانب الكوبي ديبوراه ريفا نائبة وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي ومن السفارة الملحق الدبلوماسي علي حسن عباس.

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