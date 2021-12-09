56 وفاة و909 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مصر

القاهرة-سانا

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 56 حالة وفاة و909 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار فى بيان أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل حتى الآن إلى 365831 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 20877 حالة.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 788 متعافياً من الإصابة بفيروس كورونا من المشافى ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 304156 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 51 حالة وفاة و889 إصابة بفيروس كورونا.

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