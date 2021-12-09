شعراء (ملتقى البيادر) الثقافي يهدون قصائدهم لحمص

حمص-سانا

نسج شعراء “ملتقى البيادر” قصائدهم من قضايا الوطن وقصص الغزل في الأمسية التي استضافها المركز الثقافي بحمص وشهدت حضوراً ثقافياً وأدبياً لافتاً.

وقدم الشاعر محسن فندي من مدينة جبلة ثلاث قصائد تنوعت بين الوطني والوجداني والغزلي بأساليب الشعر العمودي والنثري والزجل منها قصيدته “ألفت غرامها” التي يعود فيها بحنين العاشق المتلهف لملاقاة توءم روحه.

ومن اللاذقية شارك الشاعر عيسى شبانة بقصائد نبضت بحب الوطن وتقدير الشهيد والاخلاص للحبيب وجاءت بعناوين “يا حامل الراية” و “كل الطيور” و”غربة” وقصيدة “شوقي إليك” من ديوانه “همسات القلوب والجسد”.

وكان للشاعر مفلح سليمان من طرطوس مشاركة بباقة من القصائد الوجدانية والوطنية من ديوانه “لايملكون منه خطاباً”.

وعن ملتقى البيادر اوضح مديره الشاعر حسن بزاقي في تصريح لـ سانا الثقافية على هامش الأمسية أن الهدف من الملتقى الذي تأسس منذ عشر سنوات ويضم مئة وعشرين عضواً من شعراء وأدباء وفنانين تشكيليين رفع منسوب الوعي لدى اليافعين والشباب واكتشاف المواهب والإضاءة عليها والاهتمام بالشعراء والأدباء الذين لم ينالوا حقهم في المجال الثقافي ولفت بزاقي إلى أن الملتقى ينظم نشاطات ثقافية متنوعة ومنها مهرجانه السنوي ويحفل بالمحاضرات والأمسيات الشعرية والأدبية والمعارض التشكيلية.

حنان سويد