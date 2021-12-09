باقري كني يستعرض مفاوضات فيينا مع نائب وزير الخارجية الصيني

طهران-سانا

أعرب مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الدولية على باقري كني عن تقدير بلاده لموقف الصين الداعم لإيران بشأن القضايا الرئيسية ومنها أولوية رفع الحظر اللا قانوني الأمريكي وتقديم الضمانات لإيران في هذا الخصوص.

وأكد باقري كني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني ماجاؤءو سو نقلته وكالة “ارنا” أهمية المقترحات التي قدمتها طهران بشأن المباحثات في فيينا مع مجموعة أربعة زائد واحد فيما يتعلق بصيغة الاتفاق النووي مشيراً إلى أن هذه المقترحات صيغت بطريقة موثقة ومستدلة وبما يلزم الأطراف الأخرى أن تبدي موقفاً موثقاً في هذا الخصوص.

ونوه باقري كني في الاتصال بالتعاون الثنائي والرؤى المتقاربة بين طهران وبكين حيال الكثير من القضايا الدولية بما في ذلك مفاوضات فيينا.

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الصيني أهمية المشاورات والتعاون بين أطراف المفاوضات معرباً عن أمله بأن يكون لدى الأطراف الأخرى أيضاً موقف بناء من أجل دفع المفاوضات للأمام.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت مؤخرا أن النص الذى اقترحته طهران خلال الجولة السابعة من محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووى يستند إلى مسودة الجولات الست السابقة.

يذكر أنه جرت فى فيينا جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام الماضية بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد للتوصل إلى اتفاق حول إحياء الاتفاق النووي الموقع بين الجانبين عام 2015.