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بوتين: الغرب يتبع سياسة الاحتواء ضد روسيا

2021-12-08

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب بدأ في اتباع سياسة الاحتواء ضد بلاده نظراً لحقيقة أن روسيا بدأت في الخروج من الصعوبات ودخلت مرحلة جديدة من التطور وأصبحت منافساً له.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال حوار مع العلماء الشباب: “إن الغرب يحاول كبح تطور روسيا من الخارج لأنه يخاف من المنافسة” مشيراً إلى أن العقوبات ضد روسيا غالباً ما تفرض على هذا النحو دون سبب واضح.

وأوضح بوتين أن القوى السياسية في الولايات المتحدة تبدو وكأنها تتنافس فيما بينها في مدى مناهضة روسيا وسيكون من الصعب عليها الخروج من دوامة العداء لروسيا لافتاً إلى أنه بحث العقوبات على روسيا في محادثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ومنها العقوبات الأمريكية ضد معهد “سكولكوفو” للفيزياء التقنية التي وصفها بأنها “هراء” ومحاولة لتقييد التنمية الروسية.

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