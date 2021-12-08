لافروف: ضرورة ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأرمني أرارات ميرزويان ضرورة إطلاق العمل على ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بأسرع ما يمكن.

وذكر بيان للخارجية الروسية في أعقاب الاتصال بين الوزيرين أنهما بحثا القضايا الملحة على جدول العمل الثنائي والإقليمي والدولي وركزا على سير تنفيذ اتفاقات سوتشي بين زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا التي تم التوصل إليها في الـ 26 من الشهر الماضي.

وأضاف البيان أن الجانب الروسي شدد على ضرورة ضمان إطلاق العمل على ترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية بأسرع ما يمكن وترجمة اتفاقات فريق العمل الثلاثي حول رفع القيود عن النقل والروابط الاقتصادية على الأرض.