أجواء غائمة ماطرة غداً وضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة غداً للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يبقى الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات خلال ساعات النهار على المناطق الغربية والجنوبية على أن تضعف الفعالية الجوية بعد الظهر والمساء.

ويكون الجو بارداً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في غوطة دمشق والقلمون والمنطقة الشمالية والوسطى وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج بعد الظهر.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 15/9

المنطقة الجنوبية 16/ 8

المرتفعات الجبلية 6/1

المنطقة الوسطى 18/5

المنطقة الساحلية 18/11

المنطقة الشمالية 14/ 8

منطقة الجزيرة 16/ 3

المنطقة الشرقية 20/6

منطقة البادية 17/ 6

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