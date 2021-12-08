أمسية غنائية لكورال النعمة بحمص

حمص-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وبحضور رسمي وشعبي أحيا كورال “النعمة” اليوم أمسية غنائية على مسرح دار الثقافة في حمص بمشاركة متطوعين من جميع المحافظات وبمرافقة فرقة موسيقية مؤلفة من 20 عازفاً وعازفة بقيادة جميل بيطار.

الأمسية التي دعت إليها دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس بالتعاون مع مديرية ثقافة حمص تضمنت أيضاً عرضاً لفيلم وثائقي عن التطوع بالدائرة وأخر حول جمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان.

وأدى المتطوعون البالغ عددهم 30 شاباً وشابة أغاني للفنانة فيروز منها “إيماني ساطع” و”لا تهملني لا تنساني” إضافة إلى الأغاني التراثية الفلكلورية مثل “وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة بطرطوس” و”ياسمين الشام على خدك” و”عالصالحية” و”على درب دير الزور” و”يا وردين” و”سمعت عنين الناعورة” وغيرها.

وخلال كلمته في بداية الحفل أكد الأرشمندريت ملاتيوس شطاحي مدير عام دائرة العلاقات المسكونية والتنمية أهمية دور المتطوعين الإنساني في دعم المحتاجين مبيناً وجود 2400 متطوع بالدائرة يتوزعون على 56 مركز رعاية اجتماعية و44 مكتباً في سورية.

وفي تصريح للصحفيين أشار مدير منسقي المناطق بدائرة العلاقات المسكونية والتنمية فادي سمعان إلى أن متطوعي الدائرة هم من جميع المحافظات وأن ريع الحفل يعود لجمعية بسمة التي تعنى بالأطفال المصابين بالسرطان منوهاً بأهمية تكاتف الجميع لتعزيز ثقافة التطوع.

بدوره دعا مطران حمص وتوابعها للروم الأرثوذكس جاورجيوس أبو زخم إلى تعزيز ثقافة التطوع ودعم المحتاجين ولا سيما الأطفال ونشر الفرح وقيم الخير في المجتمع.

تمام الحسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency