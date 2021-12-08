روسيا تحذر من خطورة النشاط العسكري الأمريكي في البحر الأسود

موسكو-سانا

أكد رئيس الوفد الروسي في مفاوضات الحد من التسلح في فيينا قسطنطين غافريلوف أن مخاطر الحوادث التي تهدد السفن التجارية تتزايد في البحر الأسود بسبب نشاط السفن الحربية الأمريكية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن غافريلوف قوله خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا: “الوضع الأمني في منطقة البحر الأسود تحت ضغط خطير، فالمدمرات الأمريكية التي تحمل أنظمة توماهوك وأنظمة إيجيس المضادة للصواريخ على متنها تنشط في مياهه” مشيراً إلى أن وجود المدمرات الامريكية “يزيد من مخاطر وقوع حوادث خطيرة للسفن التجارية”.

ودعا غافريلوف “الدول غير الإقليمية” إلى التفكير في حقيقة أن تكثيف نشاطها الاستفزازي في منطقة البحر الأسود تحت ذريعة وهمية “لحماية أوكرانيا” قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار الوضع العسكري السياسي في القارة الأوروبية مشدداً على أن روسيا تؤكد باستمرار عدم جواز وقوع صدام عسكري في أوروبا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال محادثاته أمس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن موسكو مهتمة بالحصول على ضمانات موثقة قانونياً تستبعد توسع حلف الناتو شرقاً وفي الدول المجاورة لروسيا بما فيها أوكرانيا.

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