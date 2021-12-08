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25 هجوماً إلكترونياً خارجياً خلال انتخابات مجلس الدوما

2021-12-08

موسكو-سانا

أعلن عضو لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيغور بوريسوف عن تعرض منصات اللجنة لـ 25 هجوماً إلكترونياً أجنبياً خلال انتخابات مجلس الدوما في أيلول الماضي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوريسوف قوله اليوم “في الأسبوع الأخير من الانتخابات من الـ 16 إلى الـ 21 من أيلول الماضي سجلنا 25 هجوماً إلكترونياً من الخارج “مشيراً إلى أن 13 هجوماً منها كانت تهدف إلى تحديد نقاط الضعف المحتملة في مواقع اللجنة و9 هجمات تهدف إلى استبدال البرامج بينما حاولت 3 هجمات أخرى إثارة رفض الخدمة لموارد اللجنة”.

وأجريت انتخابات مجلس الدوما للدورة الثامنة على مدى 3 أيام في أيلول الماضي وبالتزامن معها في يوم تصويت واحد أجريت انتخابات مباشرة لرؤساء 9 كيانات و39 برلماناً إقليمياً في البلاد.

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