مبادرة قصيدة تتيح للطلاب متابعة القصائد المدرسية بشكل مسموع

طرطوس- سانا

أطلق فريق مبادرة اقرأ معنا مبادرة خاصة تحمل اسم قصيدة والتي تهدف لإتاحة القصائد المدرسية بشكل مسموع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت صاحبة فكرة المبادرة سبأ محمود في تصريح لمراسلة سانا أن الفكرة جاءت من معلومة أن الاستماع هو إحدى الركائز الأساسية في تعلم أي لغة وأنها رأت أن بعض الطلاب يجدون صعوبة في قراءة اللغة العربية فكانت المبادرة لتعويدهم القراءة بشكل يسهل عليهم عملية الحفظ ويرسخ اللفظ السليم في ذهنهم.

البداية كانت بتسجيل قصائد من المرحلة الإعدادية وفقاً لـ محمود مشيرة إلى أن الفكرة انطلقت قبل عام ويتعاون في تنفيذها فريق للتدقيق اللغوي وموجه لغة عربية ومتخصصون بمجالات الشعر حيث تقوم بإلقاء القصيدة بصوتها وترسل لهم لتدقيقها ثم إضافة الموسيقا الصوتية.

وبينت أن المبادرة ستوفر وسيلة تعليمية يمكن للمعلم استخدامها في الحصص الدراسية وبالتالي يغني ويثري درسه ويكون فيه طريقة تفاعلية بعيدة عن الجمود بإعطاء مادة اللغة العربية لافتة إلى أنه يتم الترويج لهذه المبادرة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتلغرام.

غرام محمد