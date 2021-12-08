الزراعي التعاوني: سنقاضي أي معمل أو ورشة تقلد أكياس الأسمدة العائدة للمصرف

دمشق-سانا

أكد المصرف الزراعي التعاوني أنه سيقاضي أي معمل أو ورشة تحاول تقليد أكياس الأسمدة العائدة له وتضليل المواطنين بهذا الشأن مبينا أن أكياس المصرف ممهورة بترويسة خاصة تحدد نوع السماد ووزنه وتاريخي الانتاج وانتهاء الصلاحية.

وفي البيان الذي جاء على خلفية ضبط معملين يوم أمس لإنتاج الأسمدة الكيميائية في مدينة حسياء الصناعية لارتكابهما مخالفات بالإنتاج والبيع أوضح المصرف أن أكياسه تحمل أيضا رقما للسجل في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ورقما للسجل الصناعي مبينا أن محاولة تقليد أكياس المصرف من قبل بعض المعامل والورشات الخاصة أسلوب رخيص ومكشوف علما أن المصرف يقوم بمتابعة ومراقبة الأنواع الموجودة في الأسواق.

وبين المصرف أن أحد المعملين اللذين ضبطا يوم أمس قام بتقليد أكياس المصرف لجهة نوع الخط والكتابات المذيلة عليها داعيا الفلاحين للانتباه إلى منتجات المصرف الزراعي لكونها مضمونة وخاضعة لجميع التحاليل واختبارات الجودة قبل توزيعها على فروع المصرف.

وكانت الضابطة العدلية المركزية بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي أغلقت يوم أمس معملين لإنتاج الأسمدة الكيميائية في مدينة حسياء الصناعية لوجود مخالفات في الإنتاج والبيع قبل الحصول على الترخيص بعد تنظيم الضبوط اللازمة واحالتهما الى القضاء المختص.

وسيم العدوي