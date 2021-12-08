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أكثر من 51 ألف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

2021-12-08

لندن-سانا

سجلت بريطانيا 161 وفاة و 51342 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لبيانات حكومية بريطانية بلغ العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في البلاد عشرة ملايين و610958 إصابة بينما وصل مجموع الوفيات إلى 145987 حالة.

كما سجلت السلطات الصحية 131 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 568 إصابة.

وتحتل بريطانيا المركز الرابع على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل على التوالي والأولى على مستوى أوروبا في عدد الوفيات.

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