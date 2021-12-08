بانياس.. أضرار في الزراعات المحمية والحقلية نتيجة تنين بحري

طرطوس-سانا

أدت الأحوال الجوية السائدة إلى وقوع أضرار في الزراعات المحمية والحقلية في منطقة بانياس بريف محافظة طرطوس.

وفي تصريحات لمراسلة سانا ذكر رئيس فرع صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية بطرطوس الدكتور حيدر شاهين أن تنيناً بحرياً ضرب ظهر اليوم 3 مواقع بمنطقة بانياس نتيجة الأحوال الجوية السائدة من أمطار غزيرة ورياح وصلت سرعتها إلى 80 كم في الساعة.

ولفت إلى أن المواقع شملت قرية المقعبرية في ريف بانياس والأراضي الواقعة جانب المحطة الحرارية في مدينة بانياس وقرية القلوع وتسبب بخسائر في الزراعات المحمية والحقلية مشيراً إلى أنه تم التوجه مباشرة لأماكن الأضرار ويتم حالياً حصر الأضرار الأولية في المواقع الثلاثة.

رئيس مجلس مدينة بانياس المهندس بشار حمزة أكد أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي اضرار في المدينة باستثناء ما حدث للزراعات المحمية والحقلية.

مدير شركة كهرباء طرطوس المهندس عبد الحميد منصور أشار إلى أنه لم تسجل حتى الآن اي أعطال كبيرة بالشبكة الكهربائية لكن هناك سقوط لبعض الأشجار على الشبكات أو فصل بعض الخطوط نتيجة اللمع والصواعق مؤكداً أن الورشات تعالج الضرر فور حدوثه.

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