الحسكة… نشاطات متعددة ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

الحسكة-سانا

تضمنت الفعالية التي أقامها فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة اليوم تحت عنوان “السلامة للجميع.. العنف القائم على النوع الاجتماعي غير مقبول” نشاطات فنية ومسرحية وغنائية وقصص نجاح لعدة نساء مؤثرات لهن تجارب في ميادين العمل والثقافة.

الفعالية التي أقيمت في إطار حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة تضمنت عرضين مسرحيين شملا لوحات منوعة عن أنواع العنف الذي يمارس ضد المرأة وفقرات غنائية وفنية منوعة وعرضا توثيقيا عن نشاطات قسم الدعم النفسي في فرع منظمة الهلال بالحسكة والخدمات التي قدمها للمرأة في إطار مناهضة العنف إضافة لعرض قصص نجاح سيدات استطعن تجاوز مظاهر العنف المختلفة التي تمارس عليهن وتركن بصمات مختلفة في قطاعات وميادين العمل.

وبين مدير فرع منظمة الهلال بالحسكة إيلاف الحمود لمراسل سانا أن الفرع يولي أهمية كبيرة لدعم المرأة عبر تنفيذ نشاطات توعوية وعملية تعزز دورها في بناء المجتمع مشيرا إلى أن فعالية اليوم نفذت بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.