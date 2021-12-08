رحلة عبر التاريخ ضمن متحف الطوابع

الأربعاء / 8 / 12 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية بيلاروسية لتعزيز التعاون الإعلامي
2021-12-08
دول (معاهدة الأمن الجماعي) تؤكد رفضها تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
2021-12-08
وزير لبناني: نريد أفضل العلاقات مع الشقيقة سورية
2021-12-07
مساعدات إنسانية وهدايا لأطفال سورية من إنغوشيا الروسية
2021-12-07
لبنان يدين بشدة العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية التجاري
2021-12-07
يوم سوري في تشوفاشيا الروسية
2021-12-07
المقداد يبحث مع ولايتي العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
2021-12-07
محليات
معهد الرعاية الاجتماعية في شين.. تمكين الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع
2021-12-08
الحسكة… نشاطات متعددة ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة
2021-12-08
ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة بحمص
2021-12-08
شعبان: الولايات المتحدة تبحث عن أدوات جديدة لإنقاذ قطبيتها
2021-12-08
إعلان أسماء المقبولين لإجراء امتحان لنيل شهادة محاسب قانوني
2021-12-08
حملة تنظيف وزراعة أشجار حراجية في دوار الصناعة بحماة
2021-12-08
أكثر من 5 آلاف فرصة في وزارة الزراعة بالمسابقة المركزية
2021-12-08
رياضة
تكريم لاعبي منتخب سورية للبلياردو والسنوكر دكاك والحداد
2021-12-08
ديوكوفيتش يتصدر قائمة المشاركين ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس
2021-12-08
مودريتش يحقق رقماً مميزاً أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال
2021-12-08
أياكس إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
2021-12-08
أتلتيكو مدريد يتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
2021-12-08
هالير يعادل رقماً تاريخياً لرونالدو بدوري الأبطال
2021-12-08
ليفربول يفوز على ميلان في دوري أبطال أوروبا
2021-12-07
اقتصاد
مؤسسة إكثار البذار: غربلة وتعقيم 48 ألف طن من بذار القمح
2021-12-08
وزير الصناعة: القطاع العام استعاد عافيته بطاقة 80 بالمئة وإقبال استثماري متزايد
2021-12-08
428 ألف طن مبيعات مؤسسة الأعلاف هذا العام
2021-12-08
نحو 17 ألف طن الإنتاج المقدر من البطاطا الخريفية بحمص
2021-12-08
زراعة 1615 هكتاراً بمحصول الشوندر السكري بمحافظة حماة
2021-12-08
زراعة أكثر من 2270 دونماً من الخضار الشتوية بالسويداء
2021-12-08
حماة.. مربو النحل يدعون لإيجاد جهة متخصصة بتسويق العسل
2021-12-08
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الشريط الأخباري
شعبان: الولايات المتحدة تبحث عن أدوات جديدة لإنقاذ قطبيتها
دول (معاهدة الأمن الجماعي) تؤكد رفضها تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
إغلاق الموانئ البحرية جراء الأحوال الجوية -فيديو
افتتاح ممر ترنبة-سراقب أمام طلاب إدلب الراغبين بالتقدم للامتحان الترشيحي للثانوية العامة
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هطولات مطرية متوقعة فوق معظم المناطق وثلوج على ارتفاع 1800 متر
لليوم الثاني على التوالي.. توافد مئات الأشخاص إلى مركز مدينة البوكمال لتسوية أوضاعهم
كورونا يحصد أرواح أكثر من 5 ملايين و285 ألف شخص في العالم
الصحة: تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 115 حالة ووفاة 6 حالات
استئناف العمل في محطة حاويات اللاذقية بعد إزالة أضرار العدوان الإسرائيلي
رحلة عبر التاريخ ضمن متحف الطوابع
2021-12-08
تصوير: كناز عثمان
متحف الطوابع
2021-12-08
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