ضبوط تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة بحمص

حمص-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص عدداً من الضبوط التموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة.

وبين مدير التجارة الداخلية المهندس رامي اليوسف لمراسلة سانا أن المخالفات التي تم تنظيمها شملت ضبط 100 كغ دقيق تمويني معدة للتصرف لغير الغاية المخصصة لها بمخبز في بلدة قطينة وإنتاج وتعبئة خبز تمويني سيء الصنع بحق مخابز في بلدات قطينة والمشرفة ونقل خبز تمويني دون سلات بلاستيكية بحق معتمد في بلدة عين الدنانير.

وأوضح أن الضبوط طالت أيضاً مخالفات عديدة منها التصرف بشكل غير مشروع بمادة المازوت المخصص للنقل لغير الغاية المخصصة لها بحق سرفيسين على خط النزهة السوق والاعلان بسعر زائد لأجور بدل نقل الركاب بحق سرفيسين على خط حمص ضاحية الأسد.

وبين اليوسف أن الضبوط شملت عرض وطرح لحم أنثى العواس مذبوحة خارج المسالخ المعتمدة ودون موافقة اللجان المختصة بحق محل في بلدة مرمريتا والتعامل بلحم الخروف المذبوح خارج المسالخ البلدية وغير المختوم بخاتم المسلخ المعتمد بحق محل في قرية حولايا والجمع بين نوعين من اللحم الأحمر بحق محل في حي الحميدية.

وأشار إلى أن الضبوط طالت ايضا مخالفات حيازة مواد منتهية الصلاحية بحق محل في بلدة خربة التين وحيازة وعرض للبيع مواد مجهولة المصدر بحق محل في حي المخيم والنقص في بطاقة البيان بحق محل في حي كرم الشامي وعدم إيصال مادة مازوت التدفئة لمنازل المواطنين بحق صهريج تابع لمحطة محروقات على طريق حمص-دمشق والامتناع عن البيع بحق محل في حي القرابيص وممارسة مهنة دون الحصول على الترخيص اللازم بحق محلات في أحياء جورة العرائس وسوق الهال.

صبا خيربك