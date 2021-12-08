ميس حرب تغني لجمهور الأوبرا من التراث ومن أعمالها الخاصة

دمشق-سانا

بصوتها الرقيق أضفت الفنانة ميس حرب الدفء على الحفلة التي احتضنها مسرح دار الأوبرا بدمشق الذي تعود إليه دائماً لتنهل منه الأصالة والعراقة وتقدم عبره إبداعاتها الممزوجة بالتراث وبالتجربة الشخصية.

وتنقلت ميس في برنامج الحفلة التي قادها الموسيقي رشيد هلال بين التراث والطرب والمعاصرة بسلاسة خلال ساعة من الزمن كما أطلقت أغنيتين لها الأولى كانت قد لحنتها إحداها منذ عامين من كلمات الشاعرة الكويتية ميسون سويدان والثانية قصيدة للشاعر والإعلامي اللبناني “زاهي وهبي” قدمتها دون توزيعٍ موسيقي برفقة عازف التشيللو قصي نعيم.

وبدأت ميس الحفلة بموال يالائمي للراحل الكبير صباح فخري تحية لروحه كما أدت اغاني من البوماتها السابقة مثل ورد الحكي وشو هالحالة ومن كلمات والحان الموسيقار زياد الرحباني قدمت أغنية معلومات مش أكيدة.

وذهبت حرب بجمهورها خلال الحفلة إلى أبعاد لحنية جديدة مزجت بين الموسيقا الشرقية والجاز والتراث الشعبي لمحافظة السويداء مثل منهام القلب وحلو القد واللون الفراتي الذي غنته ميس بشجن وعذوبة بمولية فراتية.

كما قدمت ميس توليفة متنوعة من الأغاني بين ما يحفظه الجمهور من أعمال اعتادوا أن تطربهم وبعض الأغاني من ألبومها الجديد التي أدت منه أغنية “تموز” و”مسيتي” و”بتعاتب خيالك”.

وتستعد المغنية ميس حرب في 17 من الشهر الجاري للمشاركة في حفل ضمن مهرجان الموسيقى العالمية في أكاديمية سيبيلوز في مدينة هلسنكي بدعوة من أوركسترا الموسيقى العربية في فلندا.

أماني فروج

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