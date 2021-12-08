مؤسسة إكثار البذار: غربلة وتعقيم 48 ألف طن من بذار القمح

دمشق-سانا

تواصل المؤسسة العامة لإكثار البذار عبر مراكزها في المحافظات غربلة وتعقيم كميات بذار القمح لتوزيعها على الفلاحين بهدف تنفيذ الخطة الزراعية حيث بلغت الكميات المغربلة والمعقمة والجاهزة للتوزيع حتى الآن 48 ألف طن من كميات البذار الخام المتوافرة لدى المؤسسة والبالغة 75 ألف طن.

وفي تصريح لـ سانا بين مدير عام المؤسسة الدكتور بسام السليمان أنه تم بيع 17 ألف طن من تلك الكميات للفلاحين الحاصلين على الترخيص الزراعي عن طريق فروع المؤسسة وفروع المصرف الزراعي التعاوني مشيراً إلى أن خطة المؤسسة الإنتاجية للموسم القادم تتضمن إنتاج 120 ألف طن من بذار القمح ويجري حالياً إبرام العقود اللازمة لتنفيذ هذه الخطة مع المزارعين.

وحول المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا ذكر السليمان أن هذا العام تم الإقلاع بالمرحلة الأخيرة من المشروع وهي مرحلة الحقول المفتوحة التي تهدف إلى إنتاج بذار البطاطا من مرتبة ايليت حيث بلغ إنتاجها نحو 1100 طن بذار بطاطا تم بيع جزء منها للمزارعين لزراعتها في أراضيهم خلال العروة الخريفية.

وأكد سليمان أن باب الاكتتاب مفتوح حالياً على باقي كمية بذار البطاطا للمزارعين الراغبين بالحصول عليها لزراعة العروة الربيعية القادمة وبسعر قدره مليون و350 ألف ليرة للطن الواحد مشيراً إلى أن هذا السعر يحقق الهدف الأساسي للمشروع بتأمين حاجة الأخوة المزارعين من بذار البطاطا بأسعار تشجيعية منافسة لأسعار البذار المستورد.

وفي مجال البذار المستورد أوضح السليمان أن المؤسسة أنهت كافة الإجراءات لاستيراد نحو 2000 طن من بذار البطاطا مرتبة ايليت وهي الكمية التي تم الاكتتاب عليها من قبل المزارعين ومن الأصناف المرغوبة من قبلهم ومن المتوقع بدء وصول البذار خلال الأسبوعين القادمين.

غصوب عبود