5505 هكتارات خطة زراعة المحاصيل العطرية بالحسكة

الحسكة-سانا

بدأ فلاحو محافظة الحسكة التحضيرات اللازمة لزراعة الأراضي بالمحاصيل العطرية والتي تشمل الكمون والكزبرة والحبة السوداء وفق الخطة الزراعة الموضوعة للموسم الحالي وباشروا بأعمال الفلاحة وتهيئة الأرض التي تسبق عملية الزراعة إضافة إلى تأمين بذار الأصناف العطرية التي ستزرع والذي يتم شراؤه من الأسواق المحلية في ظل توقعات بالبدء بعمليات الزراعة مع مطلع الشهر القادم.

وبين مدير دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن خطة زراعة النباتات العطرية تتضمن زراعة 5505 هكتارات في مختلف أرجاء المحافظة منها 3205 هكتارات كمون و2300 هكتار كزبرة مشيراً إلى أن المساحات التي تتم زراعتها بالمحاصيل العطرية عادة ما تتجاوز ما هو مخطط بعدة أضعاف.

وأشار بلال إلى أن المحاصيل العطرية من الزراعات التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل فلاحي المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية منها انخفاض تكاليف الإنتاج لكونها تزرع بعلاً وارتفاع أسعار مبيع الإنتاج ووجود سوق محلية لتصريف كامل الكميات المنتجة ما يحقق هامش ربح جيد للفلاح.

فلاحو المحافظة الذين يزرعون المحاصيل العطرية يأملون بموسم خير هذا العام يعوض عليهم الخسارة التي تكبدوها خلال الموسم الماضي نتيجة قلة الأمطار وانحباسها.

الفلاح صالح العبد الله من أهالي ناحية تل براك أشار إلى أن زراعة المحاصيل العطرية ولا سيما الكمون زادت بشكل كبير في المنطقة خلال السنوات الماضية بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج الزراعي لمحصولي القمح والشعير مقارنة بهذه المحاصيل إضافة إلى العمر الإنتاجي القصير لهذه المحاصيل ووجود سوق محلية قوية لشراء المنتج.

وأكد الفلاح سالم السالم من ريف منطقة الدرباسية زيادة الإقبال على زراعة المحاصيل العطرية بأصنافها المختلفة في المناطق الريفية في شمال المحافظة لكون المنطقة تتميز بمعدل أمطار هو الأعلى مشيراً إلى أن الموسم الفائت كان الأسوأ خلال السنوات الماضية نتيجة حالة الجفاف التي أثرت بشكل سلبي كبير على إنتاج المحاصيل العطرية معبراً عن أمل الفلاحين بتحسن معدل الأمطار خلال العام الحالي ما ينعكس زيادة في الإنتاج لمختلف المحاصيل التي تزرع بعلا كالقمح والشعير والبقوليات والعطرية والخضار.

نزار حسن

نشرة سانا الاقتصادية