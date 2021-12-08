السورية للتجارة بالسويداء تسوق 350 طناً من التفاح

السويداء-سانا

سوق فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء نحو 350 طناً من التفاح منذ بدء تسويق المحصول قبل نحو شهر ولغاية تاريخه وذلك من إجمالي كميات التفاح التي استلمها الفرع من المزارعين للموسم الحالي والبالغة نحو 1150 طناً.

وأوضح مدير فرع المؤسسة ربيع غانم في تصريح نشرة سانا الاقتصادية أن عملية تسويق التفاح تمت ضمن صالات فرع المؤسسة بالسويداء وفرعيها بدمشق وحلب على أن تتواصل عمليات تسويقه بالفترة القادمة وبما يتناسب والطلب عليه.

ولفت غانم إلى مواصلة الفرع صرف أثمان التفاح للمزارعين حيث وصلت قيمة المبالغ المصروفة لهم لغاية تاريخه إلى نحو 500 مليون ليرة وذلك بموجب شيكات تحول بأسمائهم للمصرف التجاري.

وكان فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء استلم الموسم الماضي من المزارعين نحو 160 طناً من التفاح وبالموسم الذي سبقه 25 طناً و500 كيلو غرام.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية