5.4 مليار ليرة إيرادات نقل حماة منذ بداية العام

حماة-سانا

بلغت قيمة الرسوم المستوفاة في مديرية نقل حماة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي 5 مليارات و400 مليون ليرة ناتجة عن إنجاز أكثر من 153 ألف معاملة.

وبين مدير النقل المهندس محمد عامر السيد لنشرة سانا الاقتصادية أن المعاملات التي نفذتها المديرية شملت تجديد رخص السير وإجراء الفحص الفني وبيان قيد ومطابقة وكالة ونقل قيد مركبة وتبديل لوحات وغيرها من الخدمات مشيرا إلى أن إنجاز المعاملات يتم بسرعة ومن دون تعقيدات تغني المراجعين عن الاستعانة بخدمات معقبي المعاملات.

ولفت السيد إلى أنه تم مؤخرا الانتهاء من أرشفة جميع معاملات المركبات المسجلة في المديرية إلكترونياً والبالغ عددها نحو 196 ألف إضبارة تحوي نحو 8 ملايين وثيقة مضيفاً أن عمليات أرشفة الأضابير نفذها فريق عمل مختص من جامعة دمشق وتهدف إلى تخفيف أعباء الوقت والجهد على الموظف والمراجع والحفاظ على الوثائق الأساسية للمركبة.

وكانت مديرية نقل حماة قد وضعت خلال النصف الثاني من هذا العام دائرة نقل محردة في الخدمة لتخفيف الاعباء عن المراجعين في تلك المنطقة.

سالم الحسين

نشرة سانا الاقتصادية