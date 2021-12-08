عندما يغني الشعراء.. مهرجان أدبي جمع القصائد مع الأغاني

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي في أبو رمانة مهرجانا أدبيا شارك فيه مغنون قدموا خلاله أغاني وطنية واجتماعية وإنسانية تدعو إلى المحبة والتكاتف الاجتماعي إضافة إلى مشاركة شعراء بنصوص وقصائد.

المهرجان الذي شارك فيه بالعزف على آلة العود مصطفى الباشا وعلى الرق القاص بشار بطرس حمل عنوان “عندما يغني الشعراء” استهله الباحث بكور العاروب معرفا بالشعراء والفنانين المشاركين والأسلوب الذي يكتب فيه كل واحد منهم حيث رأى أن كل مثقف وكاتب وأديب هو رائد في مجتمعه ثم قدم نصوصاً شعرية غلبت عليها العاطفة الإنسانية والموسيقا.

وقدم الفنان زاهر رفاعي بمرافقة العود أغاني تراثية وطربية كما شاركت الفنانة الشابة تسنيم برغلة بأغنيات لفيروز مثل “أعطني الناي” دون عزف لتتفرد بهذا الأسلوب.

وغنت الفنانة هدى الجلاب عدداً من القصائد إلى دمشق وبعض الأغاني الشعبية ومواويل العتابا وشارك الشاعر أكرم صالح الحسين بغناء بعض النصوص الشعرية بمرافقة آلة العود.

أما الشاعر علي شاهين حسن ألقى عدداً من القصائد العاطفية وغنى من تأليفه نصوصا متعددة اقتصرت على حب الوطن والعاطفة الإنسانية.

وبدوره غنى الشاعر والمنشد سليم مغربي أغنية للشاعر نظمي عبد العزيز “شو بيصعب عليي” ثم غنى من تأليفه عدداً من النصوص إضافة إلى أغنية من تأليف الشاعر أيهم الحوري.

وأدى المشاركون في ختام المهرجان أغنية تكريماً للشاعر الكبير نظمي عبد العزيز وتقديراً لمسيرته الفنية وعطائه المستمر منذ ثلاثة عقود.

محمد خالد الخضر