أولاف شولتز مستشاراً جديداً لألمانيا

برلين-سانا

انتخب البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم أولاف شولتز السياسي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي مستشارا تاسعا لجمهورية ألمانيا الاتحادية ليخلف حقبة طويلة من تولي المستشارة السابقة أنغيلا ميركل المنصب لـ 16 عاماً.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن رئيس البوندستاغ بربيل باس قوله إن شولتز الذي شغل منصب نائب المستشار ووزير المالية في حكومة ميركل المنتهية ولايتها حصل على أغلبية واضحة بلغت 395 صوتاً من المشرعين في البرلمان.

وبعد تعيينه رسمياً من قبل الرئيس فرانك فالتر شتاينماير سيؤدي شولتز اليمين الدستوري أمام النواب وبعد الظهر ستسلم ميركل المستشارية إلى الزعيم الجديد.

وسيقود شولتز ائتلافاً حاكماً ثلاثياً غير مسبوق على المستوى الحكومي بين الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار في تحالف سياسي كان يصعب تصوره سابقاً.

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