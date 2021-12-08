صباغ: أكثر من 1069 مليار ليرة حجم الأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي

دمشق-سانا

أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن القطاع الصناعي تعرض خلال الحرب للكثير من الدمار.

وقال صباغ خلال مؤتمر صحفي اليوم إن حجم الأضرار يقدر بأكثر من 1069 مليار ليرة سورية للقطاعين العام والخاص.

وأضاف الوزير صباغ إن منشآت القطاع الخاص بلغ عددها 137 ألف منشأة صناعية وحرفية منها 87 ألف منشأة عاملة و 50 ألف منشأة متوقفة.

وأشار صباغ إلى إن حجم الإنتاج الفعلي وصل حتى نهاية أيلول الماضي إلى 658 مليار ليرة سورية بينما بلغت المبيعات الفعلية 644 ملياراً.

وبين صباغ أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة بناء على القانون 21 خلال الربع الثالث لهذا العام بلغ 923 منشأة والمنفذ منها 291.

وقال صباغ إنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وإعداد خطة متكاملة لتطوير التصنيع الزراعي والزراعات التعاقدية إضافة إلى التنسيق والتعاون مع اتحاد غرف الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه عمل منشآت القطاع الخاص الصناعي، كما يتم العمل مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والزراعة لتطوير ودعم الصناعات الريفية واستجرار منتجات هذه الصناعات إلى السوق.

يتبع…

يتبع…