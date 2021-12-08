إيران: على المجتمع الدولي إدانة القرصنة الأميركية

طهران-سانا

دعت إيران المجتمع الدولي إلى إدانة أعمال القرصنة التي تمارسها الولايات المتحدة وتهديدها للملاحة والتجارة الدولية.

وحذرت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران في منظمة الأمم المتحدة زهراء ارشادي في كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة المنعقد حول “المحيطات وحقوق البحار” من السياسات الخطيرة المتمثلة في قيام الولايات المتحدة بسرقة النفط الايراني في البحر على مدى الاشهر الماضية مؤكدة أن هذه السياسات الخطيرة أدت إلى المزيد من تدهور الأوضاع بسبب السياسات الاستكبارية الأحادية.

ودعت ارشادي لإدانة هذه الإجراءات اللاقانونية التي تعد تهديدا للتجارة الحرة في البحار وحرية الملاحة مشيرة إلى دور إيران في مكافحة القرصنة البحرية والتعاون مع سائر الدول في هذا المجال.

وأضافت ارشادي أن إيران تدعو جميع الدول للتعاون من اجل الحفاظ على البيئة وتجنب الإجراءات الأحادية التي من الممكن أن تعرض البيئة البحرية للخطر.

وقامت الولايات المتحدة على مدى الأشهر الماضية بالعديد من عمليات القرصنة ضد سفن وشحنات نفطية إيرانية في انتهاك سافر للقوانين والأعراف الدولية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency