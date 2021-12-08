غوتيريش يخضع للعزل الصحي بعد مخالطته مصاباً بفيروس كورونا

الأمم المتحدة-سانا

أفادت مصادر دبلوماسية بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وضع نفسه الليلة الماضية في عزل صحي لبضعة أيام بعدما خالط مسؤولاً في المنظمة الدولية تبين لاحقاً أنه مصاب بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصادر قولها إن غوتيريش البالغ من العمر 72 عاما ألغى كل التزاماته الحضورية حيث كان من المفترض أن يحل مساء اليوم ضيف شرف على جمعية الصحافة التابعة للأمم المتحدة في حفلها السنوي في مانهاتن.

كما كان من المقرر أن يشارك غوتيريش يوم غد في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يتمحور حول تحديات الإرهاب والتغير المناخي.

يشار إلى أن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك كان أعلن قبل أيام أن غوتيريش تلقى مؤخراً جرعته اللقاحية الثالثة المضادة لفيروس كورونا.

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