مودريتش يحقق رقماً مميزاً أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال

مدريد-سانا

تمكن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد من تحقيق رقم مميز في دوري أبطال أوروبا خلال فوز فريقه على إنتر ميلان بطل إيطاليا 20 ضمن منافسات دور المجموعات في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وأوضحت شبكة أوبتا للإحصائيات أن مودريتش أصبح تاسع لاعب في تاريخ ريال مدريد يصل للمباراة رقم 100 في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث لعب 92 مباراة بقميص الميرنغي في دوري أبطال أوروبا وثمانية بقميص فريقه السابق توتنهام.

وتأهل ريال مدريد لدور الـ 16 كمتصدر للمجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة بينما تأهل الإنتر كوصيف للمجموعة برصيد 10 نقاط.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency