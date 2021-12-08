موسكو: الغرب يعتمد العقوبات أحادية الجانب ضد أي دولة تنتهج سياسة سيادية

موسكو-سانا

أكد نائب وزير خارجية روسيا الكسندر بانكين أن الغرب بات يعتمد القيود والعقوبات أحادية الجانب كأسلوب للتعامل مع أي دولة تنتهج سياسة سيادية مستقلة عنه.

وقال نائب الوزير الروسي في تصريح نقله موقع روسيا اليوم “يتبلور انطباع بأن الغرب فقد ثقافة الحوار السياسي.. لقد نسي الشركاء الغربيون كيفية حل المشاكل بطريقة حضارية على طاولة المفاوضات… وغالبا ما أصبحت القيود والعقوبات أحادية الجانب هي الرد على أي قرار لا يتوافق مع منطقهم”.

وأشار بانكين إلى أن أي دولة تنتهج سياسة سيادية مستقلة عن الغرب لا يمكن أن تكون محصنة ضد هذه القيود.

وتأتي تصريحات بانكين في ظل حملة إعلامية غربية شرسة ضد روسيا على خلفية مزاعم بحشد للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا ومحاولات لاستغلال هذه المزاعم لفرض مزيد من الضغوط والعقوبات على موسكو.

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