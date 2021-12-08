أياكس إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أمستردام-سانا

تأهل نادي أياكس أمستردام الهولندي إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على ضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي 42 في ختام دور المجموعات.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا عبر سيباستيان هيلر في الدقيقة الثامنة من ضربة جزاء لكن نونو سانتوس عادل الكفة لسبورتنغ لشبونة بهدف في الدقيقة الـ 22 وقبل نهاية الشوط الأول تقدم أنتوني لأياكس بهدف ثاني في الدقيقة الـ 42.

وفي الشوط الثاني أَضاف دافيد ناريس الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 58 قبل أن يسجل ستيفين برجيوس الهدف الرابع في الدقيقة الـ 68 وقلص سبورتنغ النتيجة بهدف ثاني بواسطة برونو تاباتا في الدقيقة الـ 78.

وبهذه النتيجة يتصدر أياكس المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 18 نقطة أمام سبورتنغ لشبونة بتسع نقاط.

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