موسكو:لا اختراق في العلاقات الروسية الأمريكية بعد قمة بوتين بايدن

موسكو -سانا

قال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية فلاديمير جباروف إنه “لا يمكن اعتبار قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن حققت اختراقاً في مساعي التطبيع”.

واستبعد جباروف احتمال صدور أي قرارات تؤدي إلى الانفراج في العلاقات معتبراً في الوقت ذاته أن المفاوضات تعطي الأمل في إطلاق حوار بناء مضيفاً “دعونا نأمل أن يطمئن بايدن حلفاءه بأن كل شيء على ما يرام فهم يحافظون على مواقفهم”.

ولفت جباروف إلى أن المواجهة ليست مطلوبة من كلا الطرفين الأمريكي والروسي على السواء.

وكان الرئيس الروسي دعا نظيره الأمريكي خلال المباحثات في وقت سابق اليوم إلى عدم تحميل روسيا مسؤولية الوضع حول أوكرانيا مطالباً حلف شمال الأطلسي “ناتو” بضمانات أمنية بعدم توسيع الحلف شرقاً.