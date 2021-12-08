طيران النظام السعودي يدمر شبكة اتصالات في العاصمة اليمنية

صنعاء-سانا

جدد طيران النظام السعودي اليوم استهداف الأحياء السكنية ومناطق حيوية في العاصمة اليمنية صنعاء متسبباً بأضرار مادية جسيمة وتدمير شبكة اتصالات.

وأفاد موقع المسيرة نت بأن “طيران العدوان شن غارتين على جامعة الإيمان بمديرية الثورة وثلاث غارات على حي سعوان السكني بمديرية شعوب كما دمر شبكة الاتصالات في منطقة المحجر بمديرية همدان في العاصمة صنعاء دون أن يبلغ عن وقوع إصابات”.

واستهدف طيران النظام السعودي على مدى الأيام الخمسة الماضية عدداً من المناطق السكنية في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية ما أدى لاستشهاد وإصابة نحو 50 مدنياً.

وفي السياق ذاته شن طيران العدوان السعودي 23 غارة على مديرية الجوبة في محافظة مأرب وثلاث غارات على مديرية حيس بمحافظة الحديدة إضافة إلى غارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف وآخرتين على منطقة العطفين بمديرية الحشوة في محافظة صعدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.