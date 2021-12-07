مبابي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا برقم قياسي

باريس- سانا

دخل الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم هجوم فريق باريس سان جيرمان تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد الهدفين اللذين سجلهما في شباك كلوب بروغ البلجيكي.

وسجل مبابي هدفاً رائعاً في الدقيقة الأولى من زمن المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الضيوف ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من أنخيل دي ماريا قابلها على الطائر في الشباك.

ووفق شبكة أوبتا العالمية للأرقام والإحصائيات فإن مبابي أصبح ثاني أسرع لاعب في مسابقة دوري الأبطال يسجل ثنائية بعد ست دقائق و23 ثانية فقط بعد رودريغو غوس الذي سجل ثنائية في شباك جالطة سراي التركي في 2019 في ست دقائق و13 ثانية.

وأشارت الشبكة إلى أن مبابي 22 عاماً بعد هدفه الثاني وصل إلى 31 هدفاً في المسابقة الأوروبية ليتخطى البرازيلي ريكاردو كاكا والكاميروني صامويل إيتو والبريطاني واين روني إذ سجل كل منهم 30 هدفاً.