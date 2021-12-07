الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات ثلجية على ارتفاع 1800 متر

دمشق-سانا

تنخفض درجات الحرارة غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً ماطراً في معظم المناطق وتكون الهطولات غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً خاصة في المنطقة الساحلية والجنوبية الغربية والجزيرة.

كما توقعت الأرصاد الجوية هطل الثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1800 متر وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحياناً 70 كم/سا خاصة في المنطقة الساحلية وجنوبية شرقية معتدلة تنشط أحياناً في المنطقة الشمالية الشرقية مثيرة للغبار ويكون البحر متوسطاً إلى عالي ارتفاع الموج بعد الظهر.

درجات الحرارة المتوقعة

دمشق 14/ 7

المنطقة الجنوبية 16/ 8

المرتفعات الجبلية 8/1

المنطقة الوسطى 13/5

المنطقة الساحلية 18/11

المنطقة الشمالية 13/5

منطقة الجزيرة 13/4

المنطقة الشرقية 19/7

منطقة البادية 14/5

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