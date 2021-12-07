ضبط 160 ألف حبة كبتاغون مخدر مخبأة في حبات زيتون

دمشق- سانا

ضبط فرع مكافحة المخدرات في دمشق 160 ألف حبة من الكبتاغون المخدر كانت مخبأة بشكل سري ضمن حبات زيتون وموضوعة في 17 صفيحة معدنية بقصد المتاجرة بها.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه تم توقيف صاحب الشحنة الذي اعترف خلال التحقيق معه بأنه قام بالاتفاق مع شخص متوار عن الأنظار على إرسال حبوب الكبتاغون إليه بعد حشوها ضمن حبات الزيتون عن طريق مكتب شحن مقابل حصوله على مبلغ مالي وقدره 6 ملايين ليرة سورية في حال فشل العملية وعلى مبلغ 10 ملايين ليرة في حال نجاحها.

وأكدت الوزارة أنه تم استخراج الحبوب المخدرة والتحرز عليها وإتلاف الصفائح المعدنية كونها غير صالحة للاستخدام البشري ولاتزال التحقيقات مستمرة لكشف باقي المتورطين في العملية.