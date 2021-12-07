أشكال أدبية متنوعة في لقاء بفرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

أقام فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب لقاء أدبياً شارك فيه عدد من الأدباء بالشعر والقصة القصيرة جداً والمقالة متناولين مواضيع اقتصرت على الانتماء والمجتمع والانسان.

الأديب أيمن الحسن الذي أدار النشاط قدم مجموعة من قصصه وكتاباته بأسلوب فني مكثف عالج فيه بعض هموم الواقع.

وألقت الشاعرة طهران الصارم عدداً من نصوصها الشعرية بأسلوب نثري يحمل دلالات وصوراً معوضة بها عن الموسيقا ومقتصرة على الألم وانعكاساته.

وفي نصوص الشطرين التي ألقاها الشاعر منهال الغضبان الكثير من انتقادات المجتمع وما يدور وفق عاطفة صادقة وإحساس عفوي بما ينعكس في داخله.

الأديب الشاب قصي طبل قرأ خاطرة أدبية في أسلوب أدبي أشار فيها لما يدور في خلجاته في الواقع.

والقاص أحمد عساف قدم نماذج متنوعة من القصة القصيرة جداً بأسلوب الومضة الفنية التي نجحت بموضوعاتها وطرحها.

وختمت الشاعرة أطل المناور مقتصرة على الشعر الموزون بكامل البحور ومجزوء الوافر لتصف حبها الكبير لدير الزور والفرات وسورية مستخدمة القافية والروي.

رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب بين أن النشاط تنوع بما فيه من أجناس أدبية وكلا يحمل مستويات مؤهلة للمنبر ومواضيع توافق المنطق الإنساني وما يجب أن يكون في الحياة.

محمد خالد الخضر