تحديد موعد بدء امتحانات الفصل الأول للسنة التحضيرية للكليات الطبية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم موعد تقديم امتحانات مقررات الفصل الأول للسنة التحضيرية للكليات الطبية للعام الدراسي 2021-2022.

وبينت الوزارة في إعلان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه أن الامتحانات تبدأ يوم السبت 22-1-2022 وتنتهي يوم السبت 19-2-2022.

ووفقا للإعلان يتقدم الطلاب القدامى حملة مقررات الفصل الأول إلى الامتحانات مع الطلاب المستجدين ويتم وضعهم في قاعات منفصلة عنهم.

يذكر أن السنة التحضيرية لكليات “الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة” اعتمدت منذ العام الدراسي 2015-2016 كمعيار ثان للقبول الجامعي يضاف إلى معدل شهادة الثانوية العامة بحيث أصبحت امتحاناً مركزياً موحداً ومؤتمتاً لكل فصل دراسي وفق ما أقره مجلس التعليم العالي وتعد من السنوات الدراسية للطالب.