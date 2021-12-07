مساعدات إنسانية وهدايا لأطفال سورية من إنغوشيا الروسية

موسكو-سانا

أعلنت سلطات جمهورية إنغوشيا الروسية عزمها إرسال مساعدات إنسانية وهدايا لأطفال سورية بمناسبة العام الجديد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب الصحفي لرئيس جمهورية انغوشيا قوله في بيان اليوم إنه “قبيل أعياد رأس السنة ستشتري سلطات إنغوشيا ألف حقيبة ظهر تحتوي على أدوات مدرسية لأطفال سورية إضافة إلى هدايا من الحلويات”.

ولفت الرئيس الإنغوشي محمود علي كاليماتوف إلى أن هذا الإجراء تعبير عن المساهمة في تعزيز الصداقة بين روسيا وسورية معربا عن أمله بأن تجلب هذه الهدايا الفرح إلى الأطفال في الأعياد عشية العام الجديد.

يشار إلى أنه سيتم إرسال الهدايا إلى تسع محافظات سورية في الـ 20 من كانون الأول الجاري من مطار تشكالوفسكي على متن رحلة خاصة تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

ومنذ عام 2017 قدمت إنغوشيا أكثر من مئة طن من سلال المواد الغذائية إلى سكان مناطق مختلفة من سورية عبر نحو 12 عملية إنسانية.