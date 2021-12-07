50 طفلاً وشاباً يشاركون في احتفالية بيوم المعوق العالمي على مسرح الفنانين بحلب

حلب-سانا

بمشاركة نحو50 طفلاً وشاباً من ذوي الإعاقة أقامت جمعية الأيتام المعوقين بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات الخيرية احتفالية بمناسبة يوم المعوق العالمي بعنوان بالأمل والعمل ننهض معاً على مسرح نقابة الفنانين بحلب.

وتضمن الاحتفال كورالاً غنائياً ومشهداً مسرحياً وفقرات فنية راقصة وعروض أزياء وقصائد شعرية ألقيت من قبل الأطفال ذوي الإعاقة وتكريم المعوقين المتميزين والجهات الداعمة للعمل الخيري في حلب.

وبين صالح بركات مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح لمراسلة سانا أن الاحتفالية تؤكد أهمية دور المعوقين في المجتمع وتعزز ثقة هذه الفئة بنفسها مبيناً أنه تم تخصيص خمسة معاهد خاصة لهم في حلب وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وأوضح عبد القادر قوله الأمين العام للمجلس الفرعي للإعاقة في حلب أهمية تأمين بيئة ملائمة لذوي الإعاقة للارتقاء بقدراتهم من خلال التدريب والتأهيل والتعليم ليكونوا عناصر فعالة في المجتمع لافتاً إلى أن الاحتفال ضم مختلف أنواع الإعاقات البصرية والحركية ومتلازمة داون لفئتي الأطفال والشباب.

وأشار المهندس هيثم صباغ رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية إلى أنه في حلب نحو 14 جمعية تعنى بالإعاقات المتنوعة وتعمل على تقديم الرعاية والدعم اللازم للارتقاء بالقدرات التعليمية والمهنية لذوي الإعاقة.

وبينت فاطمة بابللي المديرة العامة لجمعية الرجاء لذوي الاحتياجات الخاصة أن ذوي الإعاقة المشاركين في الاحتفالية هم أصحاب إرادة قوية ومهارات متميزة صمموا أن يكونوا أنموذجاً للعزيمة والإصرار على المشاركة مع أقرانهم الأسوياء في المجتمع من خلال الوقوف على المسرح وتقديم فقرات فنية.

بريوان محمد