بريطانيا تعتمد عقاراً جديداً لمكافحة متحور (أوميكرون)

لندن-سانا

اعتمدت بريطانيا عقاراً جديداً ضد جميع طفرات فيروس كورونا ومن بينها المتحور أوميكرون.

وحسب موقع سكاي نيوز تم تطوير العقار بواسطة شركة الأدوية البريطانية جلاكسو سميث كلاين ومقرها لندن بالاشتراك مع شركة بيو تكنولوجي “في أي ار” في كاليفورنيا ويقول المصنعون إن البيانات قبل السريرية تظهر أن العقار يحتفظ بنشاطه ضد الطفرات الرئيسية لمتغير أوميكرون الجديد.

وأعلنت شركة الأدوية البريطانية جلاكسو اليوم أن علاج كورونا المستند إلى الأجسام المضادة مع شريكه بالولايات المتحدة “في أي ار” فعال ضد جميع الطفرات في متغير فيروس كورونا الجديد مستشهدة ببيانات جديدة من دراسات المرحلة المبكرة.

وقالت جلاكسو في بيان إن الدواء الجديد لفيروس كورونا “سوتروفيماب” فعال ضد جميع الطفرات الـ 37 التي تم تحديدها حتى الآن في بروتين سبايك ما يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بنسبة 79 بالمئة عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكبر.

ويصرح باستخدام العقار للأشخاص الذين يعانون من عدوى كورونا الخفيفة إلى المتوسطة وعامل خطر واحد على الأقل للإصابة بمرض خطير وتشمل عوامل الخطر هذه السمنة وكبر السن أكثر من 60 عاماً والمصابين بداء السكري أو أمراض القلب حيث يعطى سوتروفيماب بالتسريب الوريدي لمدة تزيد على 30 دقيقة.