(كفى عنفاً أنت لست لوحدك).. فعالية توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة

دمشق-سانا

ضمن فعاليات حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي نظمت جمعية جذور التنموية فعالية توعوية حول أهمية نشر ثقافة المساواة بين الجنسين بالمجتمع ودعم وتمكين المرأة وذلك على مسرح كنيسة (سالزيان) الإيطالية الكاثوليكية بحي الطلياني في دمشق.

وعرض خلال الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي فيلم قصير بعنوان (هدوء) وآخر بعنوان (كارما) أظهرا صور العنف النفسي الذي تتعرض له المرأة بالمجتمع والذي يوازي بتأثيره العنف الجسدي.

كما قدم خلال الفعالية التي حملت عنوان (كفى عنفاً أنت لست لوحدك) حفل موسيقي للتركيز على دور الفن بقضايا المجتمع حيث أكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية جذور خلود رجب أهمية مشاركة كل الجهود للحد من مظاهر العنف بمختلف اشكاله والعمل على دعم النساء المعنفات وتمكين المرأة بشكل عام تعليمياً واقتصادياً وقانونياً لتساهم في بناء أسرتها ومجتمعها بشكل سليم.

ولفتت رجب إلى أن الجمعية تنفذ عدداً من برامج التدريب للنساء من خلال الأعمال اليدوية منها الخياطة والطبخ والكروشيه ومشاركة منتجاتهن في البازارات والمعارض.

بدوره مخرج فيلم (كارما) زياد تقي أوضح أن فكرة الفيلم تركز على العنف النفسي الذي يتجسد بعدم الاهتمام أو الإساءة الأخلاقية ويحمل فكراً توعوياً للإضاءة على هذا النوع من العنف عبر الفن.

ورأت آمال الرشيد إحدى المشاركات بالفعالية أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المجتمع لتغيير النظرة التقليدية لدور المرأة والعمل على أخذ دورها التشاركي بشكل فعال ولا سيما أن المرأة السورية حملت مسؤولية كبيرة وعانت من الآثار السلبية للحرب الإرهابية التي تعرض لها وطنها بينما أشارت هناء السعدي إلى ضرورة إعادة دمج النساء المعنفات بالمجتمع وتمكينهن عبر المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية.

وحملة 16 يوماً حملة عالمية تبدأ في الـ 25 من تشرين الثاني من كل عام وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتنتهي في الـ 10 من كانون الأول وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

مهند سليمان

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