مذكرة تنفيذية لإقامة برامج تدريبية مجانية لبناء قدرات الطلبة

دمشق-سانا

وقع الاتحاد الوطني لطلبة سورية وبنك سورية الدولي الإسلامي اليوم على المذكرة التنفيذية لاتفاق التعاون المشترك بهدف إقامة برامج تدريبية مجانية للطلبة ضمن مركز التمكين والريادة الطلابي الذي افتتحه الاتحاد مؤخراً بالتعاون مع جامعة دمشق والجمعية السورية لرواد الأعمال الشباب في مدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية بدمشق.

وفي تصريح للإعلاميين عقب توقيع المذكرة أوضحت رئيسة الاتحاد دارين سليمان أن المذكرة تأتي استكمالاً لخطوات الاتحاد في مجال الريادة ودعم المواهب الشابة والتدريب من خلال إطلاق مجموعة من الدبلومات ببرامج عالمية في تخصصات متعددة ضمن مركز التمكين والريادة الطلابي مبينة أنها تشمل (التخطيط والقيادة والمحاسبة والتحليل المالي ودراسات الجدوى الاقتصادية وصناعة الشحن الدولي والترجمة وتصميم المواقع والتصميم الغرافيكي وتحرير الفيديوهات والمؤثرات المرئية وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية وغيرها..).

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للبنك بشار الست ضرورة دعم الطلاب وتقريبهم من الواقع العملي ومساعدتهم على تطبيق المعرفة النظرية التي اكتسبوها خلال فترة الدراسة تطبيقاً عملياً ما يجعلهم يحصلون على فهم أكبر وأوسع لتخصصاتهم بحيث يكونون أكثر إبداعاً وإتقاناً ويساعدهم في التعرف على طبيعة سوق العمل واحتياجاته مبيناً أن قطاع التعليم يستحوذ على مكانة مميزة وخاصة ضمن أجندة عمل البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية.

رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين لفت إلى أن المذكرة تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية من أجل تنشيط عمل الشباب في السوق المحلية والحفاظ عليهم ضمن الوطن.

رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الشباب لؤي المنجد أوضح أن مركز التمكين والريادة الطلابي يساهم من خلال الدورات التي يقدمها في تحويل الطلبة والشباب من طالبي وظائف إلى خالقين لها ومساعدتهم على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة والتخفيف من الأعباء المادية المفروضة عليهم وعلى أسرهم وبالتالي تسهيل دخولهم إلى عالم ريادة الأعمال والنجاح في هذا المجال بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن بنك سورية الدولي الإسلامي تأسس برأسمال قدره 5 مليارات ليرة ورفعه ليصل إلى 15 مليار ليرة وبدأ بتقديم خدماته المصرفية في الربع الثالث من عام 2007.

هيلانه الهندي

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