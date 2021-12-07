الشبيبة تكرم 40 طالباً من أبناء وبنات الشهداء

دمشق-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع كرمت منظمة اتحاد شبيبة الثورة على مدى يومين 40 طالباً وطالبة من المدارس الداخلية لأبناء وبنات الشهداء ممن ساهموا في العمل التطوعي بمدارسهم خلال العام الجاري.

رئيس المنظمة المكلف علي العباس أكد أهمية التكريم لتحفيز هؤلاء الشباب على العمل التطوعي لكونه أدق صورة لنشر قيم الترابط والتعاون فضلاً عن كونه سلوكاً إنسانياً يدل على القدرة على العطاء دون مقابل كما كان آباؤهم الذين رسموا طريق النصر بدمائهم الطاهرة مشيراً إلى دور المنظمة في تعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب ليكونوا شركاء في عملية إعادة الإعمار.

اللواء بسام بري مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين أشار إلى أنه تم انتقاء الطلاب الأكثر مساهمة بالعمل التطوعي ضمن المدارس لتكريمهم كنوع من تحفيزهم على متابعة العمل التطوعي إضافة إلى تحفيز زملائهم على الاقتداء بهم والمشاركة بالأعمال التطوعية.

عدد من أبناء وبنات الشهداء المكرمين بينوا أن العمل التطوعي ركيزة مهمة لرفعة الوطن ونماء المجتمع حيث أشار كل من مضر حميدان ونوار محمد وبتول الدالي ورغد العجين إلى أن مشاركتهم بالعمل التطوعي في مدارسهم جاءت تعبيراً رمزياً عن رغبتهم بإيصال مجموعة من الرسائل الإيجابية التي تحث على التطوع باعتباره عطاء غير مشروط يسهم في تطوير الشخصية الإنسانية ونشر وترسيخ مفهوم التشاركية.

يشار إلى أن الأمم المتحدة حددت منذ عام 1985 اليوم العالمي للتطوع أو ما يعرف باليوم الدولي للمتطوعين في الـ 5 من كانون الأول من كل عام.

رحاب علي