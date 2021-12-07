يوم سوري في تشوفاشيا الروسية

جيبوكساري-سانا

أحيا أبناء الجالية السورية في جمهورية تشوفاشيا الروسية فعاليات يوم الثقافة السوري الذي أقيم في مبنى جمعية الصداقة بين الشعوب وتضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية والفنية.

وتخلل الفعالية عرض فيلم وثائقي عن حضارة سورية وأهم معالمها التاريخية والسياحية وفقرات فنية وتراثية وثقافية للتعريف بالمطبخ السوري والزي الشعبي والعادات والتقاليد العريقة.

وشارك الفنان التشكيلي عضو الجمعية الفدرالية للرسامين الروس سيرغي بلوخين بأكثر من 40 لوحة رسمها منذ أكثر من 25 عاماً عندما عاش في ربوع سورية لأكثر من عامين جسد عبرها الأماكن التراثية والحضارية والشعبية في عدة مدن سورية تدمر ودمشق وحلب واللاذقية.

وتضمنت الفعالية أيضا مشاركة من الكاتبة والشاعرة السورية منال يوسف حيث قدمت مجموعة شعرية وطنية ووجدانية تجسد إبداع الإنسان السوري.

وفي تصريح لسانا أشار ممثل الجالية السورية في تشوفاشيا الروسية الدكتور مجد حبقه الى أهمية تعزيز التواصل بين أبناء الجالية السورية وربطهم بالوطن الأم لافتا إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع الشعبين السوري والروسي ودور روسيا الاتحادية في دعم سورية بحربها ضد الإرهاب.

حضر الاحتفال أبناء الجالية السورية وممثلون عن الجاليات القاطنة في جمهورية تشوفاشيا الروسية ومندوبون عن وزارة الثقافة الروسية.

مها الأطرش