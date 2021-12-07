بمشاركة 40 سيدة.. انطلاق بازار (من إيدك أحلى)

طرطوس-سانا

مشغولات يدوية متنوعة من مواد غذائية وتجميلية وإكسسوارات إضافة إلى الرسم والطباعة على القماش ومجسمات مصنعة من الخرز قدمتها نحو 40 سيدة منهن مهندسات وربات منازل ومدرسات وجامعيات في بازار (من إيدك أحلى) بفندق برج شاهين ويستمر 3 أيام.

وفي تصريحات لمراسلة سانا بينت منسقة البازار نجوى يونس أنه يقام للمرة السادسة ويعزز قيمة العمل اليدوي منوهة بازدياد أعداد المشاركين فيه ليضم إلى جانب السيدات 5 شباب جامعيين هذا العام.

وقالت المهندسة لمى العبد الله إن مشاركتها بالبازار تضمنت أشغالاً يدوية وقطعاً منزلية كالمناشف بتصاميم مختلفة معتمدة على خيط الكلين إضافة إلى المستلزمات الخاصة بأعياد الميلاد.

ولفتت سمر سلمان إلى أن مشاركتها كانت ضمن فريق عمل للخياطة اعتماداً على آلة النول اليدوي من خلال شك الخرز والتطريز على الأقمشة لإنتاج الألبسة مبينة أن البازار فرصة لعرض المنتجات المتنوعة من قبل المشاركين.

رجاء عيروط لم يمنعها عمرها وعملها كمديرة لإحدى رياض الأطفال من ممارسة هواية صناعة الورود من ألواح الفوم مشيرة إلى أنها تنسق وتجهز العبوات الفخارية والزجاجية التي تضع فيها الورود عبر تغليفها بمادة الخيش أو تلوينها بألوان مائية.

فاطمة حسين