حملة تشجير في مروج عناب بمنطقة الغاب

حماة-سانا

نظمت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب حملة تشجير في موقع مروج عناب بريف حماة الغربي.

وبين رئيس بلدية عناب محمد محمد لمراسلة سانا أن حملة التشجير التي شاركت فيها فعاليات المجتمع الأهلي تأتي استجابة لمبادرة الخير واستهدفت موقع مروج عناب التي طالتها التعديات خلال الفترة الماضية.

بدوره أوضح المهندس أوفى وسوف مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أنه تم التحريج الصناعي للموقع بغرس 1000 شجرة في موقع المروج وتوزيعها على مساحة 15 دونماً بهدف إعادة تأهيل المواقع الحراجية التي تعرضت للحرائق والتعديات.

وأكدت عناء سعيد المتطوعة في الحملة أهمية العمل الجماعي والتطوعي في إعادة اعمار سورية على مختلف الأصعدة مثمنة جهود ومساعي من استقطع من وقته وجهده للإسهام بنجاح هذه الفعالية.

إيفانا ديوب