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ميليشيا (قسد) تقمع تجمعاً لأهالي القاصرين المختطفين لديها

2021-12-07

الحسكة-سانا

قمعت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي مجموعة من أهالي القاصرين المختطفين لديها عند تجمعهم للمشاركة بوقفة احتجاجية كان من المفروض إقامتها أمام مبنى “اليونسيف” في حي السياحي بالقامشلي.

وذكرت مصادر محلية من القامشلي لمراسلة سانا أن “مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” طوقت شارع السياحي في القامشلي وأغلقت جميع المنافذ المؤدية إليه وعمدت إلى ضرب الأهالي المجتمعين بهدف إقامة وقفة احتجاجية ضد خطف الميليشيا أمس أكثر من 50 قاصراً كما عمد المسلحون إلى تكسير عدد من جوالات الأهالي المجتمعين وتفريقهم بالقوة”.

واختطفت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي أمس 50 قاصراً من مواليد 2004 في مدينة القامشلي واقتادتهم إلى أحد معسكراتها شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة.

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