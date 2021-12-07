حاجز للجيش يعترض رتلاً عسكرياً للاحتلال الأميركي بريف الحسكة

الحسكة-سانا

اعترض حاجز للجيش العربي السوري في محيط قرية الصالحية شمال الحسكة رتلاً عسكرياً لقوات الاحتلال الأميركي أثناء خروجه من مدينة القامشلي.

وأفادت مراسلة سانا في القامشلي نقلاً عن مصادر محلية بأن عناصر حاجز للجيش العربي السوري اعترضوا رتلاً لقوات الاحتلال الأميركي مؤلفاً من خمس عربات مدرعة حاول العبور من مدينة القامشلي باتجاه قرية الصالحية وأجبروه على التراجع وتغيير طريقه.

واعترض أهالي قرية الدمخية بريف القامشلي في الـ 30 من الشهر الماضي رتلاً لقوات الاحتلال الأميركي ورشقوه بالحجارة وأجبروه على التراجع.

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