توزيع منحة بذار وأسمدة على 4 آلاف مستفيد في حماة

حماة-سانا

وزعت مديرية زراعة حماة بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري منحة بذار قمح وأسمدة شملت 4 آلاف مستفيد في مناطق حماة ومصياف وحر بنفسه والصبورة ومحردة.

وبين مدير زراعة حماة الدكتور سامي أبو دان أن المنحة المقدمة من الصليب الأحمر الدولي بالتنسيق مع وزارة الزراعة يحصل بموجبها كل مستفيد على 200 كيلوغرام من بذار القمح إضافة إلى 150 كيلوغرام سماد سوبر فوسفات مشيراً إلى أن المنحة استهدفت المزارعين من أسر وذوي الشهداء والجرحى والعائلات المحتاجة.

وأوضح أن عمليات التوزيع تتم بموجب قوائم اسمية مخصصة من الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية التابعة للمديرية والأولوية لأسر وذوي الشهداء والجرحى والمتضررين نتيجة الإرهاب لافتا إلى أهمية هذه المنحة في مساعدة المزارعين والعائلات على تحسين أوضاعهم المادية وزراعة الأراضي ما يسهم في زيادة المساحات الزراعية والإنتاج الزراعي.